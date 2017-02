Centro de Convivência do Idoso volta a funcionar em março

O Centro de Convivência do Idoso (CCI), que, segundo a atual administração, atualmente funciona apenas “da porta para fora”, terá suas atividades retomadas a partir de março. A Prefeitura informa que realiza um plano de ação, com investimentos de aproximadamente R$ 150 mil, onde irá recuperar a estrutura física do Centro, sem manutenção há mais de um ano.

O CCI passará por reformas e contratação de equipe, que inclui, no mínimo, um coordenador, um assistente social, um educador social, um cadastrador, um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviços gerais e oficineiros. Desde a suspensão das atividades na sede do Centro, algumas das ações passaram a ser mantidas nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.

Abandono

Fundado em 1988, o CCI fechou as portas de sua sede em dezembro de 2015 – dois meses depois de ser atingida por um temporal que deixou danos no telhado. Sem manutenção, o prédio tem uma lista de reparos por fazer: instalação elétrica e hidráulica, substituição do telhado, pintura interna e reativação das linhas de telefone e internet.