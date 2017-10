Centro de Prevenção às Violências é inaugurado no bairro Mathias Velho

A Prefeitura inaugurou, na tarde de quarta-feira, 18 de outubro, a sede do Centro de Prevenção às Violências (CPV) do bairro Mathias Velho. O projeto da Secretaria Municipal da Segurança Pública e Cidadania (SMSPC), em parceria com a Fundação LaSalle, oferece uma série de serviços para a população, levando atendimentos especializados para dentro da comunidade.

No local, os canoenses poderão contar com orientações para mediações de conflitos, atenção a vítimas de violência e também serviços do Procon municipal. Além disso, as pessoas poderão ser encaminhadas aos programas já existentes na SMSPC, como o Cuidando Trajetórias, voltado ao atendimento de jovens para evitar a evasão escolar; o Todo Jovem Importa, para jovens que já evadiram do sistema de ensino ou que possuem conflitos com a lei; e o Reconstruindo Vidas, voltado ao atendimento de egressos do sistema prisional.

O secretário da Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, destaca a economia aos cofres públicos com a união de vários serviços em uma única sede. “Existe hoje uma redução de custos em diferentes frentes da administração, sem deixar de prestar com qualidade todos os serviços públicos. O CPV não significa a exclusão de nenhum programa da SMSPC, mas sim a melhoria na prestação do serviço”.