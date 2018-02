“A certeza é de que temos um trabalho sério”, diz Neka

Em 2018 as aulas na rede municipal começam com uma nova secretária de Educação, Eliane Freitas Silveira Escobar, a Neka. Ela recebeu nossa equipe de reportagem em seu gabinete, onde falou sobre a situação atual da pasta.

Concursada

Em 2017, Neka foi secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e depois foi adjunta da pasta da Educação, área na qual ingressou como concursada na rede municipal em 1986. Em 2018, ela passou a comandar a pasta, após a saída de José Jesus D’Ávila. Ela é a segunda pessoa consecutiva do quadro de concursados a comandar a Educação.

TCE

Nos últimos meses, o Tribunal de Contas do Estado fez vários apontamentos ligados à área da Educação na cidade. Sobre o assunto, Neka também se pronunciou: “A gente tem que ter a tranquilidade para responder. A certeza é de que temos um bom trabalho em desenvolvimento e que temos seriedade com verbas e com contratos. O TCE faz o papel dele e nós fazemos o nosso, que é responder”, explica. Neka explicou que as escolas de Educação Infantil do chamado novo modelo de gestão serão geridas nos próximos seis meses por instituições que tinham ganhado o processo licitatório. Depois disso a gestão será da Prefeitura, com profissionais concursados, conforme indicou o TCE.

A respeito da determinação do TCE, de que atendentes de creche não poderiam ter sido migrados para a carreira de agentes de apoio, Neka explica que a preocupação da Prefeitura agora é, através da PGM, se articular para que nenhum educador seja prejudicado.

Valorização

Questionada sobre as políticas de valorização dos educadores da rede, Neka afirmou que considera a proximidade da Secretaria com os profissionais um avanço. “No dia 20 vamos receber todos os educadores em um momento cultural no Parque Getúlio Vargas”, adianta.

Trajetória

Neka começou sua trajetória na Educação em Canoas aos 18 anos de idade, na escola Recanto do Coelhinho, onde ficou dois anos. Em 1986 assumiu a vaga do concurso da rede municipal da cidade. “Atualmente tenho 32 anos atuando dentro da rede pública de Canoas. Destes anos eu fiquei quatro anos fora da Educação, somente. Fui professora de séries iniciais, professora de Educação Física, supervisora e diretora da escola Guajuviras por cinco anos. Também trabalhei na equipe pedagógica da Educação Infantil”, conta.