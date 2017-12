Chaves de casas do MQ3C e do MQ4 são entregues

Na manhã da última quarta-feira, 20, a Caixa Econômica Federal, em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades, entregou as chaves de 376 unidades para os seus novos moradores, beneficiados através do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Os empreendimentos são destinados a famílias com renda de até R$ 1,8 mil, contemplando mais de 1.500 pessoas.

Os 300 apartamentos do Residencial MQ3C estão divididos em 15 blocos, com área total de 14.732,15 metros quadrados. Em cada bloco são 20 unidades de 40 metros quadrados, incluindo sala, banheiro, cozinha e dois dormitórios. Nos espaços de lazer, os novos moradores vão poder contar com dois salões de festa, 177 vagas para estacionamento, guarita, quiosque e playground. Já no Residencial MQ4, mais 76 unidades foram entregues, casas com 45,06 metros quadrados e sobrados com 54,29 metros quadrados, também com sala, cozinha, banheiro e dois dormitórios. No mesmo residencial, já foram entregues, em abril deste ano, 146 unidades. Outras 222 serão entregues no primeiro semestre de 2018, totalizando 426 residências do empreendimento.

“Existem muitas pessoas que ainda esperam um momento como esse para a concretização do sonho da tão esperada casa própria. Não vamos medir esforços para que mais momentos como esse aconteçam na vida de outras famílias. Não existe nada melhor para uma família do que ter um lar para chamar de seu”, afirmou o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB), ao fim da solenidade.

Participaram também o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; o secretário de Obras, Saneamento e Habitação do RS, Fabiano Pereira; além dos secretários municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Moacir Stello e de Projetos Especiais, Captação e Inovação, Dirceu Franciscon.