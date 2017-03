Chega ao fim a discórdia entre comunidade e Grêmio São Cristóvão

O Timoneiro divulgou, em diversas edições, o impasse entre moradores do bairro Igara e o Grêmio São Cristóvão, por conta da construção de uma sede esportiva na região. Após conversas entre os interessados, mediadas pela Prefeitura, o problema foi resolvido.

O diálogo foi mediado pelos secretários de Relações Institucionais, Airton Souza, e do Esporte e Lazer, Roberto Tietz. O primeiro passo para amenizar a discórdia foi ouvir a comunidade e suspender temporariamente as obras para uma reavaliação do empreendimento.

Em busca de soluções, outra área, desta vez no bairro São Luiz, foi encaminhada à Procuradoria-Geral do Município para avaliação legal e cedida oficialmente ao clube nesta semana. “Depois de analisarmos dois possíveis terrenos, encontramos uma parceria para o São Cristóvão, que irá compartilhar a área pública onde está instalado outro clube de futebol, o Ajax”, explica Airton Souza. “Este é um modelo exemplar de cedência compartilhada, que só vai enriquecer as atividades esportivas e de lazer nesta região – algo que queremos levar para outras instituições da cidade”, completa Roberto Tietz.