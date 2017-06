Chuva alaga bairros e provoca transtornos

A forte chuva desta quinta-feira, 1º de junho, provocou o fechamento de três Unidades Básicas de Saúde (UBS Guajuviras, UBS Nova Niterói e UBS Pedro Luiz da Silveira), além da farmácia localizada na UPA Caçapava, no bairro Mathias Velho. O atendimento da UPA continua sendo realizado.

Os profissionais que trabalham nas unidades fechadas foram deslocados para outras UBS’s. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) monitoram a situação nos demais postos da cidade.

Horário estendido suspenso

A UBS Concoban, no bairro Niterói, que funcionaria em horário estendido até 21 horas, fechará no horário normal. A suspensão do turno estendido levou ao remanejamento de consultas para segunda-feira, 5.

Cinco escolas tiveram atividades suspensas em função da chuva

Devido à chuva, cinco escolas da rede municipal tiveram as atividades suspensas nesta quinta-feira, 1º. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Arthur Pereira de Vargas, General Osório, Escola Especial Vitória e Thedoro Bogen, além da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Pequeno Polegar foram afetadas.

A decisão de cancelar as aulas ocorreu em função de dificuldades de acesso e problemas estruturais. A retomada das atividades dependerá das condições do tempo nesta sexta-feira, 2.

Ao todo, 31 instituições de ensino de Canoas tiveram problemas, dos quais os mais comuns foram infiltrações nos telhados.

Chuva em Canoas

Os bairros Niterói e Rio Branco foram os mais afetados. O acumulado de chuva nos últimos sete dias nas duas regiões, até ontem, foi de 135 milímetros.