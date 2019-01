Cics Canoas completa 79 anos de fundação

A Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Canoas comemorou, no dia 17 de janeiro, 79 anos de fundação. A associação empresarial, que começou com uma união de empresários na Casa Vargas, caminha rumo aos 80 anos com reconhecimento e conquistas para com o município.

A Cics Canoas teve início na Casa Vargas, um armazém de secos, molhados, ferragens e louças, que deu espaço à primeira sede da entidade. Inicialmente, reuniram-se os empresários Antônio Cândido da Silveira, Vicente Cláudio Porcello, Ulysses Gomes Ferreira, Waldomiro Correia dos Santos, João Aloysio Both, Guilherme Armindo Kieling, João Nicolau Schimitz, Elesbão Correia dos Reis, João Kessler Coelho de Souza e Telmo Rovera Martins. A construção do prédio foi uma obra em conjunto, nos anos 80, em que os empresários se envolveram de diversas formas para angariar fundos para a obra.

“Desde o início, a Cics participou ativamente das mudanças e conquistas municipais, como a vinda da Refap, construção das sedes do Sistema S (Senai, Sesc), vinda da Trensurb. Dessa forma a Cics Canoas já obteve muitas conquistas junto ao poder público, trazendo voz e força para os associados”, afirma a entidade, em nota.

A entidade conta atualmente com o presidente Gildo Viegas Tavares, juntamente com toda a Diretoria da gestão 2018-2019, que já conduz a preparação dos trabalhos visando os 80 anos da Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Canoas.