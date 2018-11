Cidade recebe 18 novos ônibus da Sogal

Desde a última quinta-feira, 8, a população de Canoas passa a contar com o serviço de mais 18 novos ônibus para o transporte coletivo. Após notificação realizada pela Prefeitura Municipal, a empresa responsável por operar o serviço na cidade, Sogal, entrega 11 veículos para o transporte convencional e 7 para o transporte seletivo. De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Ademir Zanetti, esta é a primeira vez que ocorre uma substituição de frota nos seletivos.

Desde janeiro de 2017 a Prefeitura de Canoas afirma que está trabalhando nas questões do transporte público no município, exigindo a renovação da frota por parte da Sogal e fazendo com que a empresa preste um serviço de qualidade para o contribuinte. Com isso, são 68 novos ônibus inseridos no sistema público de transporte da cidade. “Dentro do plano de renovação da frota, entregamos no ano passado 33 novos veículos para o cidadão, todos com acessibilidade, ar condicionado e wi-fi. Este ano já foram 17 e agora mais 18 nos mesmos moldes, sendo sete destes para substituir os amarelos do transporte seletivo, agora na cor vermelha”, explica o secretário Zanetti.

Frota mais moderna

De acordo com a atual gestão, Canoas passou a ter a frota mais moderna da Região Metropolitana, equipada com câmeras de segurança e sistema GPS, que permite a checagem da movimentação dos veículos em serviço. Em breve, será lançado um aplicativo para o próprio passageiro acompanhar em tempo real a localização do seu ônibus.

Renovado

A Prefeitura renovou, no último mês, o contrato com a empresa Sogal por mais um ano. O objetivo, de acordo com o governo, é de que até o final do período já existam condições para a realização da prometida licitação do transporte coletivo da cidade. Até o momento, segundo a gestão, entraves envolvendo um contrato com a empresa Aeromóvel retardam o processo.