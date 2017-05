Cidade recebe a primeira edição do Canoas Beer Festival

A primeira edição do Canoas Beer Festival acontece dia 10 de junho, sábado, no novo espaço do Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo). O festival contará com 12 cervejarias do Estado, cinco food trucks, três shows e diversas outras atrações. O evento ocorre das 13 às 21 horas, com entrada gratuita. Organizado pela produtora Matinê Cervejeira, responsável por grandes projetos como o Ceva no Total, o Canoas Beer Festival pretende difundir e propagar a cultura e a informação sobre a cerveja artesanal, além de criar uma nova experiência de lazer e entretenimento na agenda da cidade.

Marcas premiadas como Tupiniquim, Heilige, Baldhead e Solerun confirmaram presença. As canoenses Al Capone e Old Captain também fazem parte do crew cervejeiro. De acordo com Diego Masiero, da Matinê Cervejeira, o grande objetivo é ampliar a discussão e conhecimento sobre a cerveja artesanal: “Existem mais de 130 estilos de cervejas, com sabores distintos e acentuados de acordo com os ingredientes e a forma como é produzida. Nossa intenção é criar a oportunidade de cada vez mais pessoas se aproximarem desta cultura da cerveja artesanal”, comenta.

Os shows do Canoas Beer Festival ficam por conta da porto-alegrense Vera Loca e de seu já famoso rock, o folk do Cartas na Rua e o reggae da banda canoense Rudboyz.

Outras atrações também esperam pelos visitantes, como o Beer Pong, jogo cervejeiro que premiará o grande vencedor do dia com kits das cervejarias participantes. Food trucks estarão presentes no evento promovendo muitas experiências gastronômicas. A entrada é gratuita e a programação conta ainda com DJs para animar o público durante as 8 horas de evento.

Line up cervejeiro

Cervejaria Hunsrück | Cervejaria Baldhead | Cervejaria Tupiniquim | Cervejaria FIL | Blauth Bier Cervejaria Artesanal | Cervejaria Heilige | Barba Cervejaria | Old Captain Cerveja Artesanal | Al Capone Cerveja Artesanal | Cervejaria Solerun | AlceBier | Cervejaria Schmitt.

Food trucks:

Confraria Kero Food Truck

Buenas Beer Fun Food

Du Cheff Street Food

Pizzinha Truck