Cidade recebe três eventos nacionais de judô em agosto

A vice-prefeita Gisele Uequed (Rede) recebeu nesta quarta-feira, 13, os atletas João Victor Machado Silveira e Henrique Bothomé, medalhistas de bronze no campeonato sub-21, e Eduardo Martins Oliveira, que também recebeu a medalha de bronze, mas pela categoria sub-21, no campeonato brasileiro de judô que foi realizado em Lauro de Freitas, na Bahia. Os atletas se preparam para disputar desafios de nível nacional, mas dentro de casa. Em agosto, Canoas receberá três grandes eventos nacionais do esporte. O Troféu Brasil, modalidade individual, e o Grand Prix Nacional de Judô, que é disputado em equipes, será de 17 a 20 de agosto, no Unilasalle. Já o Campeonato Metropolitano de Judô, competição estadual, será realizado no Centro Olímpico Municipal, dia 25 de agosto, com apoio da Prefeitura.

“O esporte é muito mais do que uma ferramenta de inserção social, ele é uma oportunidade de futuro para os jovens”, avaliou Gisele. Ela destaca também que a prática desportiva é uma alternativa no combate à criminalidade, pois previne que muitos sejam seduzidos pelo mundo das drogas. “Promove saúde, geração de renda, além de uma possibilidade de profissão”, classificou a vice-prefeita.

As competições serão abertas ao público, sem a cobrança de ingressos, e ocorrerão com a presença de atletas olímpicos. “Não tem como hoje trabalhar com o judô no Estado sem ter Canoas”, avaliou Cesar Cação, presidente da Federação Gaúcha de Judô (FGJ). Segundo Carlos Alberto Lemos, presidente da Kiai, o auxílio do poder público é importante para o desenvolvimento da área.