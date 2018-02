Cinco toneladas de leite em pó são doadas a Canoas

Nesta terça-feira, 27, o Ministério do Desenvolvimento Social realizou a doação de 270 toneladas de leite em pó para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Rio Grande do Sul, em Canoas. Do total, cinco toneladas serão destinadas à Apae da cidade e também aos programas sociais desenvolvidos pelo Executivo municipal. O prefeito Luiz Carlos Busato participou da cerimônia de entrega dos donativos ao lado do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.

A doação será suficiente para atender a alimentação das crianças até dezembro deste ano, dando um importante apoio ao processo educacional e de atendimento às famílias. O produto foi comprado de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul que enfrentam crise na desvalorização do leite local diante da concorrência com produtos importados do Uruguai.

O leite em pó doado pelo Ministério do Desenvolvimento Social foi adquirido no final do ano passado na modalidade Compra Direta do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O convênio vai beneficiar 18 mil crianças e pessoas com deficiência atendidas pelas 205 Apaes do Estado.