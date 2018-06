Cineclubar promove primeira edição em Canoas

Monique Mendes*

Na próxima terça-feira, dia 05 de junho, a partir das 19h, acontece a primeira edição do Cineclubar em Canoas, no Comedy Bar (Rua Domingos Martins, 633, Centro de Canoas).

O projeto consiste em um cineclube itinerante em bares com difusão e debate de produções cinematográficas. A iniciativa começou em Porto Alegre no início de 2017 e tem como objetivo a valorização do público por meio da difusão da sétima arte em um ambiente mais descontraído, que permita uma maior interação entre os espectadores.

Foram convidados para essa edição três filmes de curta-metragem canoenses de diferentes gêneros e seus realizadores. O público terá a oportunidade de conversar com o diretor ou equipe do filme e conhecer os bastidores da concepção de sua obra. Os filmes já foram exibidos e premiados em suas categorias em Festivais, Mostras e eventos culturais no Brasil e Exterior. O Cineclubar é mais uma janela de exibição que propicia o debate direto com o público presente.

Segundo Alexandre Derlam, um dos idealizadores do projeto, “os canoenses poderão participar de uma iniciativa que oportuniza a exibição de filmes de curta metragem, nem sempre difundidos para o público em geral, num ambiente mais descontraído como um Pub. O evento é uma excelente oportunidade para fomentar o debate e detalhar a realização cinematográfica direto com quem fez o filme”.

A entrada no evento é gratuita. O Cineclubar conta com o apoio do jornal Timoneiro e, nesta edição, com a parceria do Comedy Bar.