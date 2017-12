Cinema com tela gigante é uma das principais atrações do ParkShopping

O ParkShopping Canoas abriu suas portas na última sexta-feira, 24, e movimentou a cidade durante todo o final de semana. A população lotou o novo shopping para prestigiar a inauguração do espaço que oferece 264 lojas, sendo nove âncoras e nove megalojas, sete salas de cinema e um supermercado.

Um dos pontos mais aguardados foi o complexo cinematográfico do UCI, com sete salas, sendo seis equipadas com dolby 7.1, além da primeira XPLUS da cidade. A sala especial tem uma tela gigante, com mais de 150 metros quadrados e um projetor 3D de definição 4K – quatro vezes maior do que a projeção digital comum. Mais de 54 alto-falantes e 128 deslocamentos simultâneos de objetos sonoros. Ainda, todas as salas do novo complexo contam com cadeiras Superseats, que ficam estrategicamente posicionadas nos melhores ângulos de visibilidade da tela e da potência do som. Mais largas e com encostos reclináveis, as poltronas contam com braços individuais que podem ser levantados.

Veja alguns dos destaques dentre as marcas presentes no Parkshopping Canoas:

Jorge Bischoff

Loja exclusiva da grife na cidade apresenta sapatos, bolsas e acessórios femininos e masculinos, trazendo a Coleção Miami Breeze e Verão 2018, que apresenta um mix de peças carregadas de informações, como sandálias, rasteiras, sapatilhas e scarpins, que vêm acompanhadas de bolsas e clutches.

Rei da Barba

Barbearia de luxo que nasceu em Curitiba, onde possui 3 unidades, e acabou de inaugurar uma unidade em Belo Horizonte, inaugura sua primeira loja no Rio Grande do Sul. A barbearia oferece WiFi, app de Juuke para os clientes selecionarem o som do espaço, curadoria de acessórios e produtos de beleza masculinos.

Clube Melissa

É a rede de franquias da marca Melissa. Criada em 2012, a rede já conta com mais de 250 lojas. O Clube Melissa se destaca por trazer novas possibilidades. Trata-se, enfim, de uma plataforma organizada para captar cada vez mais fãs e complementar a trajetória brilhante da Melissa ao longo dessas mais de três décadas.

Youcom

Marca de moda jovem, agora com 82 endereços espalhados pelo Brasil, além de um e-commerce que atende e entrega pedidos para todo país, o novo espaço da marca terá 184 m² de área de vendas. Conectadas ao público jovem, a Youcom oferece diversos canais de interação, posicionando-se como uma plataforma para os clientes se comunicarem e também expressarem sua individualidade.

Alice Salazar

A influencer lançou uma linha própria de maquiagens. Autora de livros, com um canal de sucesso e dedicando-se a workshops e palestras, o nome Alice Salazar ficou no radar do concorrido e promissor mercado de beleza. De lá pra cá, o inevitável: convite do Grupo Ache para parceria em uma rede de franquias. Alice cuida da curadoria dos produtos e a empresa, da gestão e estratégia de negócios.

Renner

Com uma área total de 4 mil metros quadrados e investimento de R$ 8,6 milhões, a unidade é uma das atrações do shopping. Esta é a 37º operação da Renner no estado do Rio Grande do Sul e a 325ª no Brasil. A loja, assim como as demais inauguradas pela Renner ao longo de 2017, segue as práticas de gestão ambiental. Na linha de frente, estão projetos como o uso de pelo me nos 90% de iluminação em LED e o desenvolvimento e utilização de matérias-primas com menor impacto ambiental.

Zaffari

O Grupo Zaffari, que veio para a cidade em 1979, com a abertura do Hipermercado Bourbon Canoas, depois com a sua ampliação, em 1997, agora vem com uma nova proposta de negócio dentro de um imponente empreendimento de compras. O Gerente da Loja, Oldair Silveira, reafirmou o compromisso de toda equipe com a entrega de uma experiência agradável, tranquila e de confiança aos clientes.

Smart Fit

A Smart Fit conta com estacionamento gratuito, espaço para a prática de treinos funcionais, sala de ginástica para a realização de aulas de abdominal, alongamento e ritmos (Zumba, Sh’bam e Fit Dance, além de disponibilizar equipamentos de musculação e pesos livres e aparelhos voltados à prática de atividades cardiovasculares, com esteiras e elípticos, e equipamentos para membros inferiores e superiores e treinos específicos para a região do abdômen e da lombar.

Pontofrio

Administradora da rede Pontofrio deu início à operação de um novo formato de lojas físicas, chamado de Smart. Trata-se de um novo modelo com maior integração dos ambientes online e físico. Nelas os clientes poderão utilizar, por exemplo, totens touchscreen para acessar o catálogo de outros produtos que não estão em exposição, bem como informações adicionais do item pretendido pelo consumidor.

Saraiva

Consolidada no meio cultural e de entretenimento, loja foi pensada dentro do conceito da marca de proporcionar a melhor experiência aos clientes, oferecendo ampla visibilidade aos produtos. Com layout moderno, o espaço oferece um mix de produtos, que incluem literatura nacional e estrangeira, papelaria, games, telefonia, tecnologia, música, filmes, e o Lev, o e-reader da Saraiva.

Riachuelo

Com o maior parque fabril da América Latina, a empresa cria e produz suas coleções feminina, masculina, infantil, de moda casa e acessórios, sempre tendo como referência as últimas tendências das passarelas internacionais. Atualmente, a rede possui mais de 22 milhões de clientes no cartão Riachuelo e mais de 290 lojas próprias espalhadas pelo Brasil.