Circo Híbrido faz apresentações gratuitas no Canoas Shopping

No próximo sábado, 24 de junho, o grupo porto alegrense de performances circenses Circo Híbrido realiza intervenções artísticas e apresentações interativas gratuitas nos corredores e praças do Canoas Shopping.

A ação conta com 10 artistas circenses entre malabaristas, palhaços e atores com pernas de pau, além de músicos que tocam acordeons e instrumentos de percussão.

Os artistas iniciam sua performance em cortejos com música ao vivo pelos corredores do Shopping até chegar a locais determinados onde realizam apresentações com mímicas, imitações, jogos e desafios interativos com a participação do público.

A ação é gratuita, sem limite de idade e acontece a partir das 11 horas. Ao longo do dia serão realizadas seis apresentações, com intervalos de 30 minutos entre elas, sendo que a última inicia às 20 horas.