Clínica Bem Estar abre as portas em Canoas

Monique Mendes

Inaugurou oficialmente em Canoas, no dia 4 de outubro, a Clínica de psicologia e psiquiatria Bem Estar. O local conta com três salas de atendimento e foi preparado para atender pacientes de segunda a sexta-feira em turno integral e aos sábados pela manhã. Segundo o idealizador da clínica e psicólogo José Edson Knob, 64 anos, ter um espaço para atender as pessoas da forma que imaginou sempre foi seu grande desejo. Ele que também é formado em Filosofia, especialista em Dependência Química e pós-graduado em Terapia Cognitiva Comportamental, traz em sua bagagem mais de 27 anos de experiência na área da psicologia e pela primeira vez atenderá em local próprio.

A Clínica Bem Estar também contará com a parceria de outros psicólogos e psiquiatras. “Estamos atendendo todas as questões relacionadas à psiquiatria e à psicologia, pois percebemos que existe um aumento no número de pessoas que precisam de ajuda para tratar crises de ansiedade, depressões e estresse, em função do momento que vive o país”, diz.

Knob ainda comenta que há uma evolução no que se refere à parceria da psicologia com a psiquiatria e uma necessidade de juntar a parte farmacológica com a terapia. “Não adianta somente remédio se não houver tratamento”, explica. Pensando nessa junção, ele trouxe a proposta de unir profissionais das duas profissões na clínica, para oferecer aos pacientes esse acompanhamento completo.

Psicologia na atualidade

De acordo com o psicólogo, o contexto social em que vivemos favorece o aumento de doenças. A falta de dinheiro, as decisões políticas, o estresse e as redes sociais são alguns dos agravantes citados e que levam uma grande parcela da população aos consultórios de psicologia e psiquiatria. “As pessoas estão mais individualistas. Um grande número delas, mais que no passado, chega ao consultório devido à depressão, ansiedade, bipolaridade e pânico da insegurança. Ainda há os casos de outras situações como surtos e crises fortes e profundas em função de alcoolismo e drogadição”, diz o psicólogo.

Ele afirma também que o foco principal desse aumento de pessoas aos consultórios ainda é a depressão. “A tendência mundial até 2020 é de que o maior problema do mundo seja a depressão. Se hoje os consultórios de psiquiatria já não têm mais horário de atendimento, muito se deve a essa doença”, explica.

Ele aponta ainda que os problemas seriam minimizados se as pessoas buscassem ajuda do psicólogo antes de ter a doença ou de precisar de medicamento. “Ouvimos ainda hoje que ir procurar um psicólogo é para louco. Mesmo os jovens e pessoas esclarecidas ainda trazem consigo essa ideia. Psicólogo não é para loucos, mas para aqueles que não querem enlouquecer”, comenta.

Como a psicologia ajuda as pessoas

A psicologia estuda o comportamento e a mente humana com o intuito de ajudar as pessoas a sentirem-se bem com elas mesmas, com o ambiente à sua volta e com quem elas se relacionam. “Buscar uma orientação e ouvir uma pessoa que não faz parte da vida dela é diferente. Muitos procuram os amigos, mas eles vão te dizer coisas positivas ou negativas que talvez não sejam o que de fato é o melhor para você”, diz Knob.