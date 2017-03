Clube Cultural Canoense chega aos 84 anos renovando atividades esportivas

Marcelo Grisa

No último dia 21 de março, o Clube Cultural Canoense completou 84 anos. A instituição, que começou como Foot-Ball Clube Canoense em 1933, ainda hoje tem iniciativas ligadas ao esporte, e busca reorganizar-se para o futuro.

História

Desde cedo, há uma grande ligação dos diretores e membros do Canoense com os militares da Base Aérea de Canoas. Ainda nos primeiros anos, um incêndio atinge a primeira sede do clube, localizada na Av. Guilherme Shell. Da época, sobreviveram os registros de um de seus expresidentes: Nemézio Miranda de Meirelles, também patrono da imprensa canoense.

Ainda em 1942, o Canoense sagra-se como o primeiro campeão citadino, no Campeonato Oficial da Cidade de Canoas. Segue um tricampeonato em 43 e 44, além de mais um título em 1946. Em 1945 e 47, o time ainda foi vice-campeão.

No final da década de 60, ocorre a mudança de nome: O Foot-Ball Clube vira Clube Cultural Canoense. Continuam os times de esportes como o vôlei, que também é exercido na instituição por times femininos em décadas passadas. Continuam também os bailes. Os salões do clube começam a receber apresentações e festas comerciais. Somente na última década, apresentaram-se humoristas como Ari Toledo e Paulinho Mixaria, além de shows de bandas como Fresno e Reação em Cadeia.

Estrutura e Retomada

Depois do incêndio da boate Kiss, em janeiro de 2013, provocou alterações na legislação que com o objetivo de garantir maior segurança aos frequentadores. A chamada “Lei Kiss”, de dezembro daquele ano, fez com que o Canoense encerrasse suas atividades nesse sentido – ao menos por enquanto.

Em 2016, a diretoria do clube realizou estudos que estimaram que, para realizar as mudanças no sistema de acústica, na parte elétrica e para a garantia de um plano contra incêndios eficaz, seriam necessários cerca de R$ 700 mil. Portanto, ficou decidido, na Assembleia Geral ocorrida em dezembro, que o foco estaria na modernização do ginásio de esportes – tarefa que deve estar concluída até junho. “Dependemos do Ministério Público e desse montante para termos condições”, explicou o diretor jurídico do Canoense, Paulo Ricardo Bohrer.

As piscinas também continuam paradas. Após uma abertura na temporada 2014/2015, que gerou despesa de R$ 25 mil e apenas R$ 6 mil de receita, as atividades foram paralisadas. Há intenção de que elas sejam retomadas no futuro, mas ainda não há prazo definido.

O foco no esporte já está garantindo resultados. O novo time de handebol masculino faturou, em março, o Campeonato Gaúcho da modalidade nas areias do Litoral. O diretor de esportes, André Osvaldo Furtado da Silva, afirma que este é apenas o começo. O Canoense deve retomar o vôlei, já está inscrito na Federação Gaúcha de Handebol e em campeonatos estaduais de futsal. “Queremos que times novos venham, e que nossos atletas mais experientes possam ser espelho para as crianças, ajudando a reviver a representatividade do esporte canoense”, propõe.

As escolinhas de futsal, handebol e vôlei têm inscrições abertas. As aulas começam no próximo dia 4 de abril. Mais informações pelo telefone 3472-1920 ou comparecendo nas dependências do clube – Rua Dr. Barcelos, 1271.

O presidente, Pedro Alberto Ramires de Oliveira, afirma que, para que mais mudanças aconteçam, o clube precisa da participação dos sócios. “São eles que decidem. Se eles não vierem, não há discussão e a diretoria não pode decidir”, aponta. A próxima Assembleia Geral do Clube Cultural Canoense ocorre no próximo dia 5 de abril.