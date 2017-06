Clube Cultural Canoense é vice da Copa Porto Alegre de Handebol

A equipe de Handebol Masculino do Clube Cultural Canoense foi vice-campeã da Copa Porto Alegre de Handebol, maior competição entre equipes de Handebol do Estado. A campanha canoense iniciou com vitórias sobre as equipes da UFCSPA e a UFRGS, na primeira fase, classificando, assim a equipe para o triangular semifinal, onde ficou no grupo com as equipes do HCT, também de Canoas, e a AECB de Campo Bom.

Os canoenses além de terem ficado como vice-campeões, tiveram no triangular semifinal eleito como melhor do jogo o atleta Fernando Queiroz Gonçalves, que é o capitão da equipe. “Jogamos contra duas grandes equipes as semifinais, o que enalteceu muito a nossa chegada à grande final. Fizemos uma partida digna nas semifinais de forma impecável, no entanto, na final não conseguimos imprimir o nosso melhor, poderíamos muito mais, mas não conseguimos, sorte do nosso adversário que soube aproveitar a oportunidade”. Ressalta o técnico da equipe Canoense André Furtado.

A equipe do Clube Cultural Canoense teve no seu plantel no metropolitano: Rafael Kelleter, Bruno Silva, Marcio Silveira, Otavio Burigo, Guilherme Toldo, Maicon Passos, Jonatan da Rosa, Adriano Schafer, Augusto Machado, Fernando Queiroz, Max da Silva, Adrio Gonçalves, Marcelo Hiroshi Cagnin, Ariel Bierh, técnico André Furtado e Auxiliar Silvio Tesser.