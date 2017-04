Clube de Mães Nossa Senhora do Trabalho completa 50 anos

Ocorreu no dia 12 de abril a comemoração do 50º aniversário do Clube de Mães Nossa Senhora do Trabalho.

“Parabéns para essas mulheres que traçam uma história esplendorosa. São muitos feitos a serem destacados. Acima das atividades realizadas, elas acreditam na importância de ressaltar o valor das pessoas”, afirmou Airton Souza, secretário de Relações Institucionais de Canoas, durante as homenagens ao grupo.

Na ocasião, as coordenadoras do clube de mães, Ana Joaquina e Maria Helena, agradeceram as autoridades locais que prestigiaram o evento.

O Clube de Mães ainda realizou apresentações especiais durante o evento e condecorou personalidades locais com medalhas de reconhecimento a trabalhos em prol da atuação do grupo.