Colégios canoenses comemoram aniversários no mês de maio

Marcelo Grisa

Para várias denominações religiosas, maio é o mês da família. Para o comércio, é o mês das mães, ou ainda o mês das noivas. Para a cidade de Canoas, o mês de maio é da educação. Várias escolas de tradição na comunidade canoense fazem aniversário nesta época e uma importante figura para a rede de ensino da cidade é festejada em maio.

Luteranos e Luteranas

O Colégio Cristo Redentor foi fundado em 5 de maio de 1969. Criado para o ensino para crianças e adolescentes da comunidade luterana, a instituição tornou-se muito maior com o tempo. Ainda na década de 70, foram fundados os primeiros cursos superiores que viriam a motivar a construção da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA. Agora com 48 anos de história, a estrutura atende Ensino Infantil, Fundamental e Médio, além de oito cursos técnicos que formam jovens e adultos para o mercado de trabalho. Nos últimos dias, diversas atividades celebraram o aniversário da instituição, incluindo uma gincana e a Caminhada Pela Paz.

A vice-diretora, Rose Carvalho Hehn, afirma que o reconhecimento do pioneirismo da Cristo Redentor em todo o Brasil é um fato sempre lembrado. “Esperamos continuar a promover o conhecimento nas diferentes áreas do saber, instrumentalizando o aluno na formação de valores e tornando-o um ser atuante na sociedade onde está inserido.”

De formação também luterana, mas por outro grupo religioso, o Colégio Luterano Concórdia comemora seus 74 anos de atividade no dia 18 de maio. O Reverendo Pastor Leonido Krey fundou a instituição em 1943 com o apoio da comunidade religiosa, que até hoje mantém a escola através da Comunidade Evangélica Luterana Cristo.

Para o diretor, Sérgio Lutz, o desenvolvimento ético e a excelência com valores cristãos são os princípios mantidos desde então. E sempre com novas adições, como a implantação de aulas de robótica em 2017. “Ainda este ano serão lançadas duas novidades na área da tecnologia que deverão trazer um impacto positivo à comunidade escolar”, avisa.

Novas Direções

O Colégio Maria Auxiliadora (CMA) também comemora aniversário. O vizinho do La Salle Canoas, no Centro, comemora sua jornada de 73 anos em 25 de maio. Desde 25 de maio 1944, quando os trabalhos do então colégio para meninas começaram, a instituição da Rede Notre Damme de ensino faz parte da vida escolar da cidade.

Para a diretora do CMA, Janete Coutado Colling, o desafio hoje é conseguir passar a formação mais completa possível em uma sociedade com atribulações sociais e financeiras. “Precisamos dar ensino de qualidade, mais uma formação de valores, que fazemos a partir da tradição das Irmãs Notre Damme”, aponta.

Para a festa dos 73 anos, o Maria Auxiliadora promove a já tradicional Semana Auxiliadora entre os dias 22 a 27 de maio. A gincana promovida todos os anos nesta época culminará em uma agenda de 24 horas de atividades para os participantes na Quinta da Estância. Haverá também a Procissão Luminosa no centro de Canoas no dia 24, às 20 horas.

Celebração Canônica

Dia 15 de maio também é comemorado o Dia de São João Batista de La Salle. Apesar de sua festa litúrgica ser no dia 7 de abril, escolas da Rede La Salle mantêm a data por ser este o dia em que houve a canonização de seu fundador.

Com 109 anos de história e quatro estabelecimentos na cidade, a unidade principal, no Centro, passará a ser considerada também uma Universidade plena. O Ministério da Educação publicou a medida depois de a instituição passar um período como Centro Universitário e uma tradição enquanto Faculdade.