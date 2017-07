Coletivo Jovem abre inscrições para capacitação de jovens em Canoas

O Coletivo Jovem oferta vagas para desenvolvimento profissional e capacitação a jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio. Durante o programa, os jovens são estimulados a realizar projetos práticos nas comunidades onde vivem sobre temas como marketing, vendas, comunicação, tecnologia, eventos, entre outros. O projeto conta com uma unidade em Canoas, instalada na Escola Martinho Lutero (Rua Coronel Vicente, 1340 – Harmonia).

As inscrições para o terceiro ciclo de atividades estão abertas. As aulas iniciam na próxima semana, dia 24 de julho, mas os alunos ainda podem se inscrever até o dia 28 de julho.

Para quem quiser participar, as inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de julho e é necessário que os jovens estejam com os seguintes documentos em mãos: duas fotos 3×4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor de idade, deve ir acompanhado de um responsável.

Com aulas duas vezes por semana, cada uma com duração de duas horas, a capacitação tem início no dia 24 de julho e seguem até o dia 19 de setembro. Ao final desse período, os jovens poderão ser encaminhados para participação em processos seletivos de grandes empresas parceiras do projeto, além das fábricas do Sistema Coca-Cola Brasil.

Mais informações pelo site www.cocacolabrasil.com.br/institutococacolabrasil ou no telefone 0800-021-2121.