Colônia de Férias é oferecida gratuitamente a adolescentes de Canoas

A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promove entre os meses de janeiro e fevereiro, a Colônia de Férias. Serão oferecidas atividades esportivas, recreativas e culturais para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, durante três dias da semana, em dois pontos da cidade, no CSU Mathias Velho e no Centro Olímpico Municipal. As recreações, totalmente gratuitas, serão divididas em dois turnos, pela manhã, das 8h30 às 12 horas, participam as crianças de 8 a 12 anos; à tarde, é a vez dos adolescentes dos 13 aos 15.

Para se inscrever na Colônia de Férias, pais ou responsáveis devem ir a um dos pontos de atividades, levando documento de identificação e assinar a autorização de participação.

A programação é voltada para jovens moradores em todas as regiões do município. Podem participar também aquelas crianças com necessidades especiais. O calendário de atividades tem atrações como: Gincanas Recreativas, oficinas rítmicas e gastronômicas, capoeira, passeios, piqueniques, ping-pong e jogos de tabuleiro, teatro de fantoches, oficina de artes, sessão de cinema e festa à fantasia. Além disso, há também as atividades esportivas, que terão festival de embaixadinha, Gol a Gol com goleirinhas, Futevôlei em trios, atletismo lúdico, vivências em lutas, tênis e hóquei

Ainda no calendário de atividades da Colônia de Férias, está previsto um acampamento com os jovens no Parque Getúlio Vargas, o Capão do Corvo, que deve ocorrer em fevereiro.

Colônia de Férias

De 9/1 até 22/2 – Terça, quarta e quinta

Locais:

CSU Mathias Velho e COM

Horários e Faixa etária:

8h30 às 12 horas: 8 a 12 anos

13h30 as 17h30: 13 a 15 anos

Inscrições:

A partir de 2/1

Local:

Centro Social Urbano Mathias Velho (CSU)

Av. Rio Grande do Sul – 1790

Centro Olímpico Municipal (COM)

Av. Araguaia – 1151, Igara

Documentação:

– Autorização dos pais (a ser retirada no local)

– Dados do participante

– Contato dos responsáveis