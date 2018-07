Coluna de esporte volta às páginas do jornal Timoneiro

MARCELO MENDES*

Inicio este meu retorno em primeiro lugar agradecendo ao diretor Dr. Jorge Uequed e ao editor-chefe do jornal pelo convite e pela confiança depositada neste humilde colaborador. Nesta nova temporada traremos fatos e opiniões que possam contribuir ou pelo menos instigar algumas visões em relação ao esporte em geral. E continuaremos dando espaço para os amantes da várzea canoense. Aqueles guerreiros de final de semana que dão show pelas quadras e campos de Canoas.

Já que a ideia é falar de esportes em geral, não exclusivamente de Futebol, que é basicamente a minha praia, vamos de Patinação. Entre os dias 20 e 24 de junho as escolas de Patinação Artística de Canoas ART em Rodas e Adriano Belmonte participaram do Torneio Estadual de iniciantes e aspirantes, que aconteceu na cidade de Santa Cruz do Sul, organizado pela Federação Gaúcha de Patinação. Estiveram reunidas as melhores escolas de patinação do Rio Grande do Sul. Pude presenciar dois dias de excelente nível técnico das competidoras e competidores que nos presentearam com apresentações belíssimas e emocionantes.

A dedicação das atletas e treinadores rendeu ótimos resultados às patinadoras canoenses. Pela Art em Rodas destaque para o primeiro lugar de Paula Luz e os terceiros lugares de Serena Farias e Isadora Willers Mendes. Pela Adriano Belmonte o destaque ficou por conta do primeiro lugar de Luiza Pavin e o sexto lugar de Barbará Grando.