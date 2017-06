Coluna de esportes está de volta com foco no futebol de várzea canoense

A coluna de esportes do jornal O Timoneiro está de volta com a dupla de colunistas que conhece tudo sobre os esportes canoenses: Professor Júlio Cesar Vitória e Marcelo Mendes. E neste retorno estamos lançando o “Foco na Várzea”. Um espaço para os atletas de finais de semana da várzea canoense. A cada semana daremos espaço para uma equipe de futebol de campo de Canoas. Divulgaremos tabelas de jogos, destaques do final de semana, goleadores e resultados. Nesta primeira edição o destaque é da Associação Palestra Itália de Futebol.

Fundada em 1976, tem como sede o campo do Jacarandá, no bairro Sanga Funda em Nova Santa Rita e é presidido pelo Sr. Carlos Augusto Fagundes Leguíssamo. O grupo conta com cerca de 35 atletas, que variam de 22 a 50 anos, treinados por Gilmar “Portaluppi” de Almeida e defendem as cores verde e branco. O capitão da equipe é Christian Mellor. Um dos destaques da equipe é o atacante Fernando Butzen, goleador da temporada 2016 com 30 gols. Contato para jogos com Clóvis Homero: 984156085. Acompanhe o Palestra pela página do Facebook/associaçãopalestraitaliadefutebol.

Próximos compromissos: 24/06: São Sebastião do Caí contra o Vila Rica; 01/07: São Leopoldo contra o Mundial; 08/07: Nova Santa Rita contra o Atlântico de Nova Hartz.

Mande as informações da sua equipe para Marceloamendes@futurocraque.com.br e veja a sua equipe também no Foco na Várzea.