Com ajuda de três hospitais, Prefeitura lança Programa Todos pela Saúde

Foi lançado nesta segunda-feira, 7, o Programa Todos pela Saúde. Dividida em cinco eixos, a iniciativa visa dar assistência em saúde pública no município e resolver problemas antigos que afligiam a população. O anúncio foi feito no Hospital Universitário e contou com a participação do prefeito Busato, da vice-prefeita Gisele Uequed, vereadores, secretários de governo, técnicos dos hospitais Sírio-Libanês, Moinhos de Vento e do Grupo Hospitalar Conceição, médicos e funcionários dos hospitais da cidade.

O programa Todos pela Saúde se divide em cinco eixos que irão atingir todos os níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde de Canoas: Consultoria dos hospitais Sírio-Libanês e Moinhos de Vento, através do Proadi-SUS, e do Grupo Hospitalar Conceição; Intervenção da prefeitura nos hospitais Universitário e de Pronto Socorro, duas Unidades de Pronto Atendimento e quatro Centros de Atendimento Psicossocial; retomada gradual dos atendimentos eletivos suspensos na metade de novembro, reformas em sete Unidades Básicas de Saúde e no Hospital de Pronto Socorro e a inauguração do Clínica de Saúde da Família São Vicente; e o lançamento dos editais para a nova gestão nos hospitais da cidade.