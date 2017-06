Com concorrência de Uber, taxistas canoenses lançam aplicativo

O Sindicato dos Taxistas de Canoas lança esta semana um aplicativo, que serve para fortalecer o tradicional serviço, em um momento no qual o mercado de transportes vem sendo cada vez mais ocupado pela empresa multinacional Uber. A novidade apresentada pelos taxistas iniciará oferecendo descontos de 20% em todas as corridas solicitadas via App. O presidente da entidade, Sérgio Oliveira, explica que a iniciativa tem o apoio de toda a categoria de taxistas da cidade. “Em meio a esta crise financeira que atravessamos, procuramos oferecer um desconto para os nossos passageiros”, diz Oliveira.

No aplicativo, o usuário poderá ver antecipadamente o preço da corrida, que também será marcada no taxímetro do veículo, ampliando a segurança do cliente na hora do pagamento. O presidente esclarece que “a corrida será registrada no taxímetro e em cima do valor apresentado será aplicado o desconto de 20%”. O trajeto que o motorista vai realizar, de acordo com o mapa do Google, também estará disponível no momento da solicitação do serviço.

Além do desconto oferecido, Oliveira destaca que “o cliente receberá no endereço solicitado um táxi devidamente registrado e legalizado pelo município, com motorista cadastrado pela Prefeitura, o que traz muito mais segurança ao usuário”. A referência faz conexão direta com outros aplicativos como Uber, onde os motoristas são independentes.

O aplicativo também permite que os usuários escolham um táxi com determinadas características específicas como: motorista mulher ou homem, máquina de cartão e a bandeira do cartão que necessita. Também poderá escolher o táxi que transporta animais, ou encomendas e que tem porta malas grande, para facilitar o transporte de bagagens.

Além disso, o cliente tem acesso ao nome do proprietário do táxi, o número do telefone, a marca, modelo e placa do carro que irá realizar seu transporte. “Ao término da corrida poderá avaliar o motorista conforme seu atendimento, pontualidade, comprometimento com o cliente e limpeza do veículo”, complementa o presidente.