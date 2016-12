Comando Ambiental notifica HNSG por aterro irregular

A Brigada Militar, através do 2º Pelotão Ambiental de Sapucaia do Sul, apurou denúncia, na manhã de quinta-feira, 29, de que o Hospital Nossa Senhora das Graças estaria aterrando colchões infectados em seu pátio. Fotos enviadas por pessoas ligadas ao hospital mostram os materiais empilhados no terreno. Em conversa com O Timoneiro, o comandante do 2º Pelotão Ambiental, Tenente Leandro Bitelo, relata que uma equipe foi até o local para verificar se o fato era verdadeiro.

O tenente informa que, após vistorias, não foram encontrados colchões no local. Ainda, o comandante afirma que foi constatada a existência de um aterro irregular no terreno. “O hospital foi notificado, através de um TC (Termo Circunstanciado), para que interrompam a ação de aterro”, disse o Tenente. Segundo a BM, o Hospital não tem licença ambiental para tal ação. O Tenente Leandro Bitelo também informa que foi realizado um boletim de ocorrência para que a Policia Civil investigue se havia ou não resíduos hospitalares no lugar.

O que diz o HNSG

Em nota, o Hospital afirma que “a denúncia teve o objetivo de averiguar a terraplanagem que estamos realizando nos fundos do terreno da Instituição para ampliação do Galpão da manutenção. Por se tratar de uma terraplanagem que faz divisão com terreno de vizinhos e onde temos mata de preservação, a denúncia teve intuito de averiguar as condições do local e documentações obrigatórias, como licença Ambiental e PPCI. Após a vistoria foi exigido o fornecimento de documentos legais e um relatório que será emitido pela fiscalização, com prazos de respostas e medidas a serem adotadas pela instituição, que serão todas atendidas diante da necessidade de adequação.”