Lançada a 27ª edição das Competições Escolares Canoenses (CECA)

A Prefeitura de Canoas lançou nesta terça-feira, 30, a 27ª edição das Competições Escolares Canoenses (CECA), em evento no auditório da Universidade La Salle, com a participação de diretores, professores de educação física e alunos das escolas municipais.

Realizado entre os meses de agosto e novembro, o CECA é um dos principais acontecimentos da cidade, mobilizando alunos de 6 a 17 anos das redes municipal, estadual e particular. A expectativa é de 6 mil estudantes presentes nas disputas.

O CECA é composto por modalidades coletivas e individuais. Os estudantes entre 12 e 17 anos disputarão partidas de futebol, vôlei, basquete, handebol e futsal, no masculino e feminino. Os esportes individuais contemplados são atletismo, judô e xadrez.

O evento deste ano tem duas novidades: o Cequinha, voltado para crianças entre 6 e 11 anos com atividades específicas para cada faixa etária, e os jogos adaptados na modalidade atletismo.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer de Canoas, Roberto Tietz, a partir deste ano o CECA traz um novo conceito de jogos com a inclusão do para-desporto e a presença das crianças nas atividades. “Quem participar do CECA com 6 anos em 2017 e competir até o ensino médio vai passar por todas as fases que o esporte proporciona na formação do seu caráter”, afirmou. Sobre o para-desporto, destaca estar entre as prioridades da pasta o fomento das modalidades.

O Cequinha tem como primeiro objetivo estimular as brincadeiras entre as crianças de 6 a 8 anos. A partir dos 8 anos, a meta é proporcionar um convívio entre meninos e meninas em jogos mistos. “Nestas faixas de idade, o importante não é o vencer. Queremos estimular o convívio de forma mais lúdica”, acrescentou.