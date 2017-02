Começa a preparação para o cinquentenário da APAE Canoas

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoas (Apae Canoas) completa, no dia 27 de abril deste ano, o seu cinquentenário. Em decorrência da comemoração, a entidade prepara para o dia 19 de março a 1ª Caminhada APAE, com inscrições abertas a R$ 30 por participante. O evento visa dar visibilidade ao trabalho da associação, que neste ano lança também sua campanha 1.000 Amigos.

A campanha é uma iniciativa da Apae de Canoas para buscar colaboradores, pessoas físicas ou jurídicas, que se comprometam em fazer uma contribuição mensal para a instituição continuar ajudando tantas famílias, sendo a referência no atendimento à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla. Para ajudar, os interessados devem contatar a entidade para fazer seu cadastro e escolher o valor de contribuição mensal. Depois disso, recebe o cartão da campanha 1.000 Amigos e passa a receber descontos em empresas conveniadas.

Qualquer pessoa ou empresa que quiser se juntar à causa e colaborar tanto com doações a campanha 1.000 Amigos quanto pagando a inscrição da caminhada pode obter mais informações com a entidade, pelo telefone (51) 34726566.

A associação

A entidade sem fins lucrativos atende a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de ações interdisciplinares em saúde, educação e assistência social, comprometida com a formação do cidadão e com a inclusão social. Atualmente, a entidade é gerida por Paulo Roberto Bogado (presidente interventor), Afonso Toschetto (tesoureiro interventor) e Paulo Araújo (secretário interventor).

Atendimentos

Atualmente, a Apae Canoas atende cerca de 233 pacientes diretos e seus familiares em diversos grupos de apoio. Hoje, atua nas áreas da estimulação precoce, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, mediação da inclusão escolar, resultando em um trabalho de cunho interdisciplinar.

Além dos atendimentos individuais, a instituição também conta com grupos de convívio e com uma série de atividades que visam a inclusão social dos atendidos e seus familiares. Entre estes grupos, destacam-se os projetos Socioeducativos, como o grupo de Escoteiros e o grupo Cantinho do Saber, com um diferencial para o apoio Psicopedagógico e o acesso ao Esporte, Cultura e Lazer.

Acesso

É possível acessar os serviços da Apae por dois caminhos. Um deles é através de encaminhamentos feitos de profissionais da saúde, de órgãos públicos ou de outras entidades. A segunda forma é através de procura espontânea da família na recepção da Apae. A sede da associação fica localizada na Avenida Santos Ferreira, nº 1759, no bairro Nossa Senhora das Graças.