Começam as obras do Parque Canoas de Inovação

Iniciaram as obras de infraestrutura do Parque Canoas de Inovação (PCI), com cercamento e pavimentação. Os trabalhos haviam parado no ano passado, por falta de pagamento. No último dia 14 de março, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Martini, assinou o termo de acesso para que as três primeiras empresas pudessem iniciar a construção. A previsão é que as companhias comecem a operar em maio de 2018.

“Vamos proporcionar um ambiente favorável ao empreendedorismo e possibilitar o desenvolvimento de novas tecnologias. Esse é um projeto que não pertence ao governo, mas à cidade de Canoas e ao cidadão canoense”, destacou o secretário Felipe Martini.

Na primeira fase, o PCI tem a intenção de gerar 500 empregos diretos e atrair novas empresas. O lugar será um cluster aberto (concentração de empresas que se comunicam pela semelhança e coabitam o mesmo espaço, com gestão independente), para receber cerca de 40 companhias de Tecnologia da Informação e Comunicação; Tecnologias em Máquinas e Equipamentos; Soluções de Logística; Biotecnologia e Economia Verde; Soluções e Tecnologias Naval Embarcada e Aviônica.