Comenda do Graças presta contas e realiza compra de materiais para Bloco Cirúrgico

Foi realizado, na última quarta-feira, 12, às 17hs, no Bloco Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, o evento de prestação de contas do resultado da quinta ação da Comenda de Eventos do Graças, desenvolvida em prol do hospital.

O valor total arrecadado foi de R$ 16.500,00, que foram usados na compra de materiais para o Bloco Cirúrgico, como pinças, bandejas de cirurgia, aspiradores, porta agulhas, dentre outros.

A Comenda foi representada pelo presidente Gercino, Ronei Menetrie, Zulma e Ilaine.

Arrecadação

No dia 13 de julho deste ano ocorreu mais uma edição do Jantar Baile beneficente em homenagem ao aniversário de 56 anos do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e dos 70 anos de sua mantenedora, a Associação Beneficente de Canoas (ABC), organizado por 17 casais comendadores e quatro funcionários do hospital, todos voluntários. O evento teve como objetivo reverter a quantia arrecadada com o valor da venda dos convites em benefício do Hospital Nossa Senhora das Graças, que passa por dificuldades financeiras. Foram vendidos mais de 300 convites para o Jantar.