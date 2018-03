Comerciários aprovam continuação de contribuição sindical

O Sindicato dos empregados no comércio de Canoas (Sindec) realizou, no dia 6 de março, na sede da instituição, Assembleia com pauta específica para consultar seus membros sobre a continuação ou não da contribuição sindical. Em decisão coletiva, os comerciários aprovaram a continuação.

“Houve praticamente uma maioria absoluta”, conta o presidente do Sindec, Antonio Fellini. Ele ainda afirma que a assembleia conscientizou os associados sobre a importância do Sindicato e reforçou a necessidade do recolhimento da contribuição: “Sindicato sem dinheiro é um sindicato fraco. Foi a melhor decisão que eles tomaram. Era uma necessidade para que o Sindicato continue funcionando”.

Atualmente, de acordo com Fellini, o Sindicato representa aproximadamente 14 mil pessoas. Ele ressalta essa expressão e destaca que o auditório da última assembleia estava lotado. “É uma questão de sobrevivência. Quem decide são os trabalhadores. São diversos benefícios disponibilizados pelo sindicato, além da manutenção do respaldo à categoria”, completa.