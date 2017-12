Comércio está otimista para vendas no Natal

Simone Dutra

Dezembro chegou colorindo as prateleiras com produtos e promoções natalinas. E, apesar da crise econômica atual do país, as expectativas de venda do comércio para o Natal e Ano Novo cresceram. Segundo o SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o brasileiro deve desembolsar cerca de R$ 51,2 bilhões neste ano, um leve crescimento em relação ao ano passado, que foi de R$ 50 bilhões. Ainda, que o público deve comprar entre quatro e cinco itens, principalmente roupas, brinquedos, cosméticos, perfumes, calçados e acessórios.

No Estado, segundo os indicadores, as vendas deverão ter um crescimento nominal entre 5% e 7%, comparado com igual período de 2016. A projeção é da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV), com base em levantamento feito com entidades representantes de 135 entidades que reúnem 27 mil lojistas gaúchos.

Em Canoas, a expectativa cresce ainda mais após a inauguração do novo shopping, o ParkShopping Canoas, que trouxe mais 268 lojas para a cidade. De acordo com o presidente do Sindicato Comércio Varejista de Canoas (Sindilojas), Denério Rosales Neumann, a previsão é otimista, pois houve um leve crescimento no segundo semestre do ano, o que se acentua ainda mais no período natalino. “Vejo a motivação dos empresários, e creio que a vinda deste novo shopping seja um marco para Canoas. Na visão do Sindilojas, a cidade, que já tinha um comércio forte, agora vai se consolidar com a chegada do ParkShopping, que é bastante interessante”, complementa Denério.