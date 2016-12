ComicCON RS 2017 recebe José Luis García-López

A ComicCON RS abriu na última semana a venda de ingressos e anunciou sua atração internacional de 2017. O artista espanhol José Luis García-López vem ao Brasil para participar da sétima edição do evento, que acontece nos dias 5 e 6 de agosto, no campus da Ulbra em Canoas.

Um dos maiores mestres da indústria dos quadrinhos, García-López redefiniu a figura dos super-heróis no imaginário popular ao elaborar o Guia de Estilo da DC Comics, servindo de referência para gerações de artistas que vieram depois. Sua arte reformulou e ajudou a popularizar de vez personagens como Batman, Superman e Mulher-Maravilha.

Consolidada como a principal convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul, a ComicCON RS oferece uma ampla estrutura que conta com dois palcos com programação simultânea de painéis, exposição com mais de 60 artistas independentes, lojas, editoras e livrarias, além de sessões de autógrafos.