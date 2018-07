ComicCon RS 2018 divulga programação completa

Às vésperas de realizar a oitava edição da maior e mais tradicional convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul, a ComicCon RS anuncia sua programação oficial. O evento promovido pela produtora Multiverso acontece nos dias 4 e 5 de agosto, no campus da Ulbra em Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre, com ingressos à venda pelo site www.comicconrs.com.br/ingressos.

Convidados

Neste ano o convidado internacional da ComicCon RS é Glenn Fabry, ilustrador britânico famoso por suas capas inconfundíveis e que tem seu nome ligado à história da Vertigo e a séries consagradas como Preacher e Hellblazer. Outro destaque da programação é Daniel Furlan, mais conhecido como o Renan do Choque de Cultura. O ator e roteirista do programa de humor que virou fenômeno nas redes sociais traz em seu currículo produções como Furo MTV, O Último Programa do Mundo e Falha de Cobertura. Ele participa de bate-papo e sessão de fotos com o público no domingo, dia 5.

Com cerca de 50 convidados, o evento recebe ainda artistas nacionais como Rod Reis, desenhista da Marvel que participou da polêmica saga Império Secreto, e Felipe Watanabe, artista da DC Comic,s responsável pelo título da Liga da Justiça da América. O homenageado de 2018 é Levi Trindade, editor sênior da Panini.

Saiba como encontrar os ingressos

Os ingressos promocionais antecipados podem ser adquiridos por R$ 40 o dia ou R$ 70 o passaporte para os dois dias, pelo site www.comicconrs.com.br/ingressos ou nos pontos de venda. Na hora o ingresso Meia Social sai por R$ 45 mediante doação de 1kg de alimento ou R$ 5 para instituição beneficente parceira do evento, e meia entrada normal de R$ 45 para estudantes, terceira idade e demais beneficiários. A ComicCon RS ocorre no prédio Ulbratech.