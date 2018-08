ComicCon RS 2018 reúne milhares na Ulbra

A oitava edição da ComicCon RS, maior convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul, reuniu mais de 5,5 mil pessoas na Ulbra, nos dias 4 e 5 de agosto. O evento, promovido pela produtora Multiverso, contou com a presença de convidados destacados, como o britânico Glenn Fabry e o ator e roteirista brasileiro Daniel Furlan. A convenção ainda contou com artistas nacionais como Rod Reis, desenhista da Marvel que participou da polêmica saga Império Secreto, e Felipe Watanabe, artista da DC Comics responsável pelo título da Liga da Justiça da América. O homenageado de 2018 foi Levi Trindade, editor sênior da Panini e uma das mais carismáticas personalidades do cenário nacional.

Os fãs de quadrinhos e do trabalho de Glenn Fabry tiveram atenção especial do artista durante os dois dias de evento. O ilustrador participou de sessão de autógrafos, painéis e ainda ministrou uma Masterclass. Além disso, o britânico atendeu aos visitantes de forma individual no Artists Alley do evento.

A convenção cresceu e totalizou uma área de 4 mil m² cheia de atrações e novidades para o público nerd e geek. O evento teve dois palcos, Artists Alley, estandes de lojas, sessões de autógrafos e food trucks, além de estátuas do Hulk e do Wolverine em tamanho real e uma réplica do trono de ferro de Game of Thrones.

Palco lotado para ver Daniel Furlan

No domingo, 5, a maior expectativa era pela chegada do ator Daniel Furlan, o Renan do Choque de Cultura. Os visitantes da ComicCON RS lotaram o palco Canini, onde ocorreu um bate-papo com o artista. Na ocasião, Furlan falou sobre a carreira e sobre novos trabalhos, sempre com bom humor. O público ainda teve a oportunidade de registrar o momento em uma sessão de fotos, também muito concorrida.