ComicCON RS abre venda de terceiro lote de ingressos para edição 2017

A dois meses do evento e com os primeiros lotes de ingressos antecipados já esgotados, a ComicCON RS marca a abertura do terceiro e último lote com a divulgação do cartaz oficial de 2017, baseado no conceito “Aqui a cultura pop é tradição”. Em sua sétima edição, a maior convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul acontece nos dias 5 e 6 de agosto, no campus da Ulbra em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

Neste ano o destaque da programação é o convidado internacional José Luis García-López. Um dos mais reverenciados mestres da indústria dos quadrinhos, o artista espanhol redefiniu a figura dos super-heróis no imaginário popular ao elaborar o Guia de Estilo da DC Comics, o que espalhou sua arte pelo mundo em camisetas, cadernos e uma infinidade de produtos licenciados da editora, e ajudou a popularizar de vez personagens como Batman, Superman e Mulher-Maravilha.

Consolidada como a principal convenção de quadrinhos e cultura pop do Rio Grande do Sul, a ComicCON RS segue o modelo dos demais eventos do gênero com uma ampla estrutura que oferece dois palcos com programação simultânea de painéis, workshops e outras atividades, artists alley com mais de 50 artistas independentes, espaço de expositores com estandes de lojas, editoras e livrarias, áreas de lazer e alimentação, desfiles cosplay, exposições, sessões de autógrafos e muito mais. Todas as novidades podem ser acompanhadas pela página www.facebook.com/comicconrs.

Ingressos

A ComicCON RS abre nesta semana a venda do terceiro lote de ingressos online. Assim como nos anos anteriores, a organização optou por estender o benefício da meia-entrada a todos que comprarem a entrada antecipada. O lote promocional possui quantidade limitada com valores de R$ 35 o dia e R$ 65 o passaporte para os dois dias, à venda através do PagSeguro e com opções de pagamento por cartão ou boleto, no site oficial www.comicconrs.com.br/ingressos. Em breve serão anunciados também os pontos de venda físicos e os valores do ingresso na bilheteria.