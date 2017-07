ComicCON RS apresenta: Quadrinhos na Feira do Livro de Canoas

A ComicCON RS assume em 2017 uma série de atividades relacionadas a quadrinhos na 33ª Feira do Livro de Canoas. Nos dias 6, 7 e 8 de julho, a Praça da Bandeira recebe oficinas, bate-papos e uma palestra sobre o universo das HQs, com curadoria da equipe do maior evento de cultura pop do Rio Grande do Sul.

Oficinas e Palestra

No dia 6, às 14 horas, o quadrinista Gustavo Borges, ministra a oficina “Criação de personagens de quadrinhos”, destinada ao público infantil. Nos dia 7 às 10 horas, ocorre a oficina”Fazendo meu próprio gibi”, conduzida por Fernando Gil. Ainda no dia 7, às 14 horas, inicia a oficina “HQ Relâmpago”, com o quadrinista Daniel HDR. Mais tarde, às 19h30min, HDR falará sobre sua trajetória da busca até a realização do sonho de se tornar um quadrinista profissional com reconhecimento internacional. Além disso, ele também falará sobre o sentimento e a responsabilidade de trabalhar com personagens e franquias conhecidos mundialmente.

Feira de quadrinhos

Na tarde do dia 7, quadrinistas independentes selecionados pela curadoria da ComicCON RS vão expor suas publicações na praça da Bandeira. A atividade ocorre paralelamente às demais atrações da feira.

Bate-papos

No dia 6, às 19h30min, o Youtuber Vinícius, do canal 2 Quadrinhos, e os jornalistas Claiton Silva e Christian Farias, canal do BlogBuster, participam do bate-papo “Dos Quadrinhos ao Cinema e à TV: como os heróis dominaram a cultura pop”. No dia 8, às 10 horas, ocorre o bate-papo “Fazendo quadrinhos profissionalmente”, com Gustavo Borges, Letícia Pusti, Fabio Mesmo e Paulo Daniel Santos.