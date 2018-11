Comunidade do bairro Guajuviras recebe a 5ª edição do Prefeitura Mais Perto

A abertura oficial da 5ª edição do Prefeitura Mais Perto, programa que leva serviços públicos e atrações culturais aos bairros de Canoas, aconteceu na manhã de terça-feira, 6, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Guajuviras. Além dos tradicionais serviços oferecidos à comunidade, a população e os mais de 1200 alunos puderam conferir de perto as melhorias realizadas na estrutura da instituição.

Para a vice-prefeita, Gisele Uequed, o projeto aproxima a Prefeitura das comunidades, oferecendo diversos serviços. “A escola é escolhida para desenvolver o Prefeitura Mais Perto porque nossa Administração acredita que a única forma de transformar a sociedade é por meio da educação. Entretanto, de nada adiantaria investir nas estruturas físicas da escola se não fosse o comprometimento da equipe diretiva, de professores, de alunos e pais engajados no dia a dia pela educação de qualidade”, disse.

O prefeito, Luiz Carlos Busato, ressaltou que há mais de 30 anos a escola não recebia qualquer tipo de investimento em sua estrutura. Busato ainda anunciou aos alunos e professores que, a partir do próximo ano, toda a rede de ensino do município contará com a parceria do Google no aprendizado.

Mais de R$ 800 mil em melhorias

A EMEF Guajuviras recebeu um investimento superior aos R$ 800 mil da Prefeitura de Canoas na melhoria e modernização da estrutura física. Foram realizadas pintura externa, renovação da fachada, caminho coberto entre as dependências, revisão elétrica interna, consertos, adequações e instalações hidráulicas, reconstrução das calçadas nas entradas da escola, reforma dos banheiros masculino e feminino e troca de portas e fechaduras. A capacidade da rampa de acesso para cadeirantes também foi ampliada.