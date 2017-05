Concluídas as obras de abertura da Rua Felipe de Noronha

A Secretaria Municipal de Obras (SMO) finalizou, na manhã deste sábado, 29, as obras de abertura da Rua Felipe de Noronha, que agora vai até a Avenida Farroupilha. “Era uma rua sem saída, havia um terreno de cerca de 20 metros de comprimento naquele trecho e a desapropriação foi feita em 2003″, detalhou o secretário adjunto de Obras, Robson Borges.

Nos últimos 20 dias, a SMO retirou os muros que cercavam o terreno, limpou a área, retirou a vegetação, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou o estudo pluvial e reforçou os tubos da rede de microdrenagem, para suportar a passagem dos veículos na via. Neste sábado, a finalização ocorreu com o asfaltamento da rua.

O secretário de Transportes e Mobilidade, Ademir Zanetti, explica que a abertura da Rua Felipe de Noronha faz parte de um contexto de mobilidade no entorno do novo shopping, cuja previsão de abertura é para outubro deste ano. “Teremos também a abertura do prolongamento da Avenida Doutor Sezefredo Azambuja Vieira, ligando a via até a Avenida Getúlio Vargas. Essa mudança será uma alternativa para quem for sair do novo shopping em direção à parte Norte da cidade”, destacou Zanetti.