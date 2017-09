Conferência da Igualdade Racial debate enfrentamento da discriminação

Foi realizada na quarta-feira, 27, em Canoas, a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento, promovido pela Diretoria das Políticas de Igualdade Racial, teve como tema “O Brasil da década dos afrodescendentes: Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento”.

O encontro teve como objetivo tornar políticas públicas acessíveis a todos os grupos étnicos que compõem a sociedade. A diretora das Políticas de Igualdade Racial, Joana Tavares, lembra que a união entre os diversos atores da sociedade é uma forma de construir sólidas saídas para o enfrentamento da discriminação.

Estiveram presentes também o prefeito de Canoas, Luis Carlos Busato, e a prefeita de Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, Tânia Terezinha da Silva, que é negra e foi eleita a primeira prefeita em uma cidade de colonização alemã. “A batalha pelos direitos iguais é para juntar as pessoas. Precisamos sair do discurso e praticar ações, como o que acontecendo nesta conferência”, destacou Tânia.

Durante a conferência foram estabelecidas as diretrizes de avaliação da implementação de políticas públicas, ações, programas e projetos para promoção e Igualdade Racial e enfrentamentos à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, na cidade de Canoas. Na ocasião, também foi eleita a delegação do município que participará da IV Conferência Estadual de promoção da Igualdade Racial.