Conheça os benefícios da terapia Holística

Monique Mendes*

A terapia holística segue os princípios do Holismo, que vem do grego holos, e significa o todo. Essa abordagem que faz parte do grupo das terapias alternativas olha o ser humano de forma integral e não trata cada problema por meio de uma visão fragmentada. “As terapias holísticas tratam o emocional, espiritual, mental e físico das pessoas em todo seu contexto, concentrando-se na causa das doenças e no olhar geral de como elas se sentem. Não temos o direito de enxergar o ser humano por partes”, explica Fabiola Silveira, Mestre em Reiki e Psicoterapeuta Reencarnacionista da Holistic Espaço Terapêutico.

Existe um avanço no entendimento das pessoas sobre essas terapias. O próprio Sistema Único de Saúde (SUS) abre agenda para estas práticas que contribuem também com o aspecto físico do paciente. “Sabemos que toda doença física é um reflexo de um estado emocional que não tivemos o cuidado de olhar com mais atenção e amor. Elas estão chegando às pessoas não mais como uma alternativa a seus tratamentos de saúde, mas como técnicas realmente Integrativas ao processo de cura”, comenta.

Segundo a psicoterapeuta, muitas pessoas procuram o espaço porque possuem uma sensação de vazio interior. “Trabalhamos o despertar em cada pessoa e a capacidade de se preencher sozinho, se amar e se olhar com mais amor e menos julgamento”, diz.

As práticas Integrativas não sugerem ao indivíduo que ele pare com seu tratamento medicamentoso, mas que traga mais qualidade aquele momento em que o corpo físico e emocional estão requerendo mais cuidados. A redução da medicação, normalmente, se faz de forma harmônica, sempre com o aval do médico responsável por aquele paciente. “Não existe contra indicações para as Terapias Holísticas e Integrativas. Temos acompanhado famílias inteiras, desde as crianças até os idosos. Os retornos são fantásticos, e o despertar para esse olhar mais amoroso com a própria saúde tem acontecido em todas as idades”, afirma Fabiola.