Conselho de Políticas Culturais tem eleições 

Foi apresentado o processo de composição do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Canoas (CMPCC), através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Canoas. Instituído pela Lei Municipal nº 6.068/2016, o Conselho é constituído por 1/3 de representantes do Poder Público Executivo para 2/3 de membros da sociedade civil, representado por diversos segmentos culturais, instituições ligadas à produção cultural, através dos Colegiados Setoriais, reservando-se uma cadeira para cada universidade sediada no Município, considerando as dimensões simbólicas, cidadã e econômica da cultura.

A composição do CMPCC será a seguinte: pelo coordenador de cada um dos Colegiados Setoriais da Cultura formalmente constituídos, um membro indicado pelas Coordenadorias e um membro indicado pelas Subprefeituras, que podem representar tanto a sociedade civil como o Poder Executivo; um representante de cada uma das universidades sediadas no município, mediante indicação de cada uma das instituições; e representantes indicados pelo Poder Executivo de Canoas, na proporção de 1/3 (um terço) do total de participantes. Para cada titular, um suplente deverá ser indicado. Não poderá exercer a função de CMPCC, aquele que já possuir assento em outro conselho, exerça cargo em comissão no município ou for detentor de mandato.

Universidades, coordenadorias e as subprefeituras têm até o dia 11 de novembro para indicar seus respectivos representantes ao conselho. No dia 4 de dezembro de 2017, na Casa das Artes Villa Mimosa (Av. Guilherme Schell- 6270), com a primeira chamada a ser realizada às 17h30 e a segunda às 18 horas, será realizada a Assembleia com os membros nomeados para o CMPCC, na qual serão escolhidos, por decisão da maioria dos conselheiros presentes, o presidente, vice-presidente e secretário executivo do Conselho. A assembleia será pública e poderá ser assistida por qualquer pessoa interessada em participar.