Conselho de Saúde está aberto para participação da comunidade

A participação da sociedade no controle das atividades governamentais em cada cidade é de suma importância. Como órgão atuante neste contexto, o Conselho Municipal de Saúde de Canoas atua na fiscalização dos recursos e do andamento dos trabalhos realizados no município. Para saber mais detalhes sobre o trabalho dos conselheiros, a reportagem de O Timoneiro visitou, na segunda-feira, 17, a sede da Casa dos Conselhos, localizada na Avenida Guilherme Schell, 6068.

Participação

De acordo com Eduardo Favero, secretário do conselho, a maior preocupação da entidade é com a transparência de suas atividades. “Qualquer cidadão pode verificar todas as atas do conselho pelo site da prefeitura. Estão todas atualizadas. Lá estão todas as informações”. Ele ainda destaca que a população está convidada para participar das reuniões do conselho, que ocorrem toda 2ª e 4ª segunda-feira do mês, a partir das 18 horas.

O presidente do órgão, Mario Dhein, reafirma o desejo de contar a presença da sociedade nas discussões do conselho. “Nossas reuniões ocorrem sempre de portas abertas. O Conselho está aberto para todo o cidadão que tenha alguma dúvida, sugestão, reclamação”. Mario conta que hoje atuam 28 conselheiros titulares. “A composição do conselho ela é 50 % de usuários, 25 % de trabalhadores na área da saúde, 12 % são gestores e 13% são prestadores de Saúde”, explica.

Fiscalização

Os conselheiros contam que foram realizadas, nos últimos dois meses, seis reuniões no Hospital Universitário e quatro no Hospital de Pronto Socorro. “Estamos acompanhando todos os casos. Sistematicamente nós temos encontrados soluções. Somos agentes de fiscalização. Temos a obrigação de estar atentos a tudo que acontece”, diz Eduardo Favero.

Sindisaúde

Na edição 2762 de O Timoneiro, membros do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Casas de Saúde do RS (Sindisaúde-RS), questionaram a atuação do Conselho Municipal de Saúde de Canoas. Isso chamou a atenção dos conselheiros. De acordo com Mario Dhein, o Sindisaúde integra o conselho municipal desde sua fundação. “A Maria Helena de Souza, funcionária do Hospital Nossa Senhora das Graças há 13 anos, representa o Sindisaúde aqui e é uma das conselheiras mais ativas”, diz o presidente. Maria Helena afirma que todas as comunicações que recebe passa para o Sindisaúde. “Eles recebem todas as pautas, todas as convocações de reuniões. Então eu acho que eles sabem o que acontece dentro do conselho”, completa.