Conselho Tutelar de Canoas recebe automóveis para atividades

O Conselho Tutelar de Canoas recebeu, nesta segunda-feira, 22, dois automóveis para suas atividades. Os bens, concedidos pelo Ministério dos Direitos Humanos, foram destinados por emenda parlamentar da deputada federal Maria do Rosário. “Em 2017, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está fazendo 27 anos e ainda existem muitas distorções sobre o trabalho do conselheiro tutelar, que é pouco compreendido. Aqui em Canoas nós temos um exemplo positivo, com quatro Micros para atender a cidade”, destaca o representante da deputada, Jeferson Leon.

Além dos veículos, cada um no valor de R$ 49,8 mil, o Conselho Tutelar ainda será equipado com cinco computadores, uma impressora multifuncional, uma geladeira e um bebedouro. “Os veículos estavam retidos na concessionária desde julho de 2016 por questões de documentação, que, após articulações junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, foi liberada agora”, explica o secretário de Desenvolvimento Social do município, Vandré Padilha. “Até janeiro, apenas duas das quatro Micros possuíam carros e, para suprir a necessidade das demais, a secretaria cedeu temporariamente dois veículos, que agora retornam para a pasta”, completa.

Mais segurança e estabilidade

Os kits, entregues na Praça da Emancipação, serão destinados às unidades Micro 3 – que atende os bairros Olaria, Estância Velha, Igara, Guajuviras, São José e Brigadeira – e Micro 4, que abrange os bairros Harmonia, Mathias Velho e São Luiz. “Nós tínhamos muita dificuldade por não termos um veículo para o trabalho, que é uma ferramenta básica para que a gente possa atuar de maneira estável e com segurança”, recorda o coordenador da Micro 3, Dilvio de Oliveira Ramos. “Para nós, que atendemos seis bairros grandes, incluindo todas as ocupações, esse benefício será fundamental”, comemora o dirigente.

Na cerimônia de entrega, o prefeito, Luiz Carlos Busato, foi representado pelo secretário das Relações Institucionais, Airton Souza. Também participaram do ato o secretário de Desenvolvimento Social, Vandré Padilha, os assessores da deputada federal Maria do Rosário, Jeferson Leon e Fatima Maria, e o vereador Paulinho de Odé, além dos coordenadores das Micros beneficiadas, Dilvio de Oliveira Ramos e Jaqueline Andrigo.