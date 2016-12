Consulado do Inter realiza festa

No último sábado, dia 10 de dezembro, o Consulado do Internacional em Canoas organizou o 5º Natal Solidário da entidade. Na ocasião, cerca de 1300 pessoas compareceram no ginásio da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, no bairro Guajuviras.

Desde 2012, os representantes do clube na cidade oferecem uma festa que inclui muita comida, atrações e brinquedos para crianças carentes. Mais de mil brinquedos, entre bolas e bonecas, foram doados para os alunos do colégio ou ligados a projetos sociais na região.

Além disso, a festa contou com som mecânico, lanches e doces gratuitos para as crianças que estiveram presentes nas atividades, assim como apresentações culturais.