Conta de Luz sobe 21% para consumidores residenciais

Foi aprovado na última terça-feira, 17, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), um aumento considerável nas contas de luz de aproximadamente 1,3 milhões de clientes em 118 municípios das regiões metropolitana e Centro-Oeste do Rio Grande do Sul. Canoas é uma das afetadas pela mudança na tarifa da distribuidora RGE-SUL.

O percentual, de acordo com a Aneel, percebido pelos consumidores residenciais (B1) é de 20,96%. Os novos índices entraram em vigor no dia 19 de abril (ver tabela). De acordo com o órgão, a revisão tarifária está prevista nos contratos de concessão e tem por objetivo obter o equilíbrio das tarifas com base na remuneração dos investimentos das empresas voltados para a prestação dos serviços de distribuição e a cobertura de despesas efetivamente reconhecidas pela ANEEL.

Debate

O jornal Timoneiro já havia noticiado a possibilidade de aumento na tarifa. A Aneel realizou, em março, reunião presencial com os consumidores da RGE-Sul Distribuidora de Energia S.A. para apresentar a proposta de Revisão Tarifária Periódica (RTP) da distribuidora e os índices de qualidade para os próximos anos. A reunião foi realizada no Auditório da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O evento contou com a presença de 15 participantes e oito expositores. Os valores submetidos à audiência pela Aneel, na época, consistiam em uma proposta preliminar de reajuste de 23,82% para os consumidores residenciais e 28,25% para as indústrias. Na época, a reportagem entrou em contato com a assessoria da RGE-Sul Distribuidora de Energia S.A., mas esta afirmou que a empresa não se posicionará sobre o assunto.

Reclamações

Em fevereiro de 2017, as contas de luz já foram motivo de debates na cidade. Na ocasião, usuários reclamaram do valor das contas de luz e dos problemas referentes à prestação do serviço da concessionária de energia elétrica no município. Por conta disso, a Câmara promoveu, no dia 16 de fevereiro, um Grande Expediente sobre o tema. A convite do então presidente da Casa, vereador Juares Hoy (PTB), o gestor de Atendimento ao Poder Público da RGE Sul, Thiago Pedroso de Oliveira, compareceu à sessão para prestar esclarecimentos.