Contação de história volta à ala pediátrica do HU

No próxima quinta-feira, 13 de abril, a ala pediátrica do Hospital Universitário (HU), em Canoas, voltará a receber a contação e “cantação” de histórias promovida pela equipe da Secretaria da Cultura (SMC). Após mais de um ano sem ocorrer, a apresentação lúdica retorna com a mesma missão de antes: levar um momento de alegria e distração para os jovens que estão internados no HU. A ação ocorre às 10 horas, na ala pediátrica do hospital.

Intitulado de “Onde o Dodói Não Dói”, o projeto da equipe da Biblioteca Municipal João Palma da Silva foi concebido por educadores e artistas da SMC e busca provocar o universo interior da criança que passa por um momento de fragilidade física e emocional. A atividade literária envolve a presença da boneca Rosa, uma das personagens tradicionais da cultura municipal.

“A criança vive e se desenvolve através do brincar e nas interações com outros. Enquanto hospitalizada, a criança encontra-se fragilizada e longe de seu ambiente natural. Para amenizar essa situação, a contação de histórias possibilita momentos de distração, alegria e entretenimento, contribuindo no processo da cura”, explica Maristela Bongiorni, responsável pelo projeto.

A ação irá ocorrer quinzenalmente no local. A próxima sessão literária está marcada para o dia 20 de abril. Em maio, ocorre nos dias 11 e 25. Já em junho, as crianças receberão o grupo nos dias 8 e 22.