Corpo Clínico do Gracinha anuncia paralisação

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) passa, já a alguns anos, por momento instável. A situação acaba de se agravar, já que o Corpo Clínico da instituição comunicou, na última sexta-feira, 8, que entrou em paralisação por falta de pagamentos.

Em documento apresentado à direção do Graças, representes do Copro Clínico afirmam que os repasses para o pagamento de funcionários não estão ocorrendo. Isso também prejudicou a compra de insumos para a prática médica.

Desde o sábado, 9, os profissionais paralisaram os atendimentos eletivos, ambulatórios, atendimentos clínicos e cirúrgicos. Apenas são atendidas urgências e emergências.

Está marcada uma assembleia, na próxima segunda-feira, 11, com início ao meio dia, com o objetivo definir um plano de recuperação da dívida com os profissionais que atendem na instituição.