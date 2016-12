Corsan divulga método de ressarcimento aos prejudicados pela qualidade da água

A audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Canoas, na quarta-feira, 7, já mostra resultados na busca de soluções para os prejudicados pela qualidade da água. Na ocasião, a CORSAN se comprometeu a ressarcir os moradores.

Foi divulgado, nesta semana, o método para a solicitação do ressarcimento, com um prazo estipulado de dois anos para a realização do pedido. Os prejudicados deverão:

1) Preencher o formulário disponível na unidade da CORSAN da rua Frei Orlando, 115 – Centro – Canoas.

2) Juntar cópia de uma conta de água atualizada, documento de identidade e CPF, fotos dos prejuízos causados, 03 orçamentos e/ou nota fiscal. No caso de perda da água do reservatório, junte foto do seu reservatório comprovando a capacidade de litros, juntos com as fotos da água suja.

3) Mencionar corretamente a(s) data(s) do fato ocorrido.

4) Protocolar na unidade de atendimento da CORSAN, na Rua Frei Orlando, 115 – Centro – Canoas.

Ficou acordado que o prazo de ressarcimento será de aproximadamente 30 dias.