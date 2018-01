Corte do Carnaval 2018 é eleita

Foram eleitos os representantes da Corte do Carnaval 2018 de Canoas. Rainha, princesas e Rei Momo foram conhecidos na noite de quarta-feira, 24, em evento realizado na Associação dos Servidores Municipais de Canoas (ASMC), promovido pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo (SMTC), juntamente com o Colegiado Setorial do Carnaval.

Luis Alberto da Rosa, o Xandy, da Acadêmicos do Niterói, foi eleito Rei Momo da cidade e, ao seu lado como Rainha do Carnaval, Kênia Silveira, da Unidos do Guajuviras. Andressa Felix, da Pérola Negra, recebeu a faixa de 1ª Princesa e Jennifer Santos, da Nossas Raízes, foi coroada como 2ª Princesa.

A Corte será soberana no Carnaval de Canoas 2018, que ocorre no dia 10 de março, na Rua Quinze de Janeiro, no Centro. A partir das 20 horas, as escolas de samba do Grupo Especial e do Grupo de Acesso da cidade desfilarão, relembrando os velhos tempos do carnaval de rua.

Sem carro alegórico e camarotes, a folia vai ao encontro dos cidadãos, se mostrando uma autêntica festa popular. O trajeto do desfile será entre as esquinas das ruas Muck e Ipiranga.